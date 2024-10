Con le musiche di John Williams, il trailer del documentario in arrivo su Disney+ (Di venerdì 11 ottobre 2024) Con le musiche di John Williams, di Lucasfilm Ltd, Amblin Documentaries e Imagine Documentaries, che offre uno sguardo affascinante e approfondito sulla prolifica vita e carriera del leggendario compositore John Williams, debutterà il 1° novembre in esclusiva su Disney+ in Italia. Sono stati diffusi il trailer e la key art del documentario che aprirà la 38ª edizione dell’AFI Fest il 23 ottobre. Ecco il trailer ed il poster: Dagli esordi come pianista jazz alle 54 nomination agli Oscar® e alle cinque vittorie, il documentario approfondisce gli innumerevoli contributi che John Williams ha dato al cinema, tra cui molti iconici franchise, nonché la sua musica per i concerti e il suo impatto sulla cultura popolare. Il film propone interviste ad artisti e registi le cui vite sono state toccate dalla sua musica senza tempo. Nerdpool.it - Con le musiche di John Williams, il trailer del documentario in arrivo su Disney+ Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Con ledi, di Lucasfilm Ltd, Amblin Documentaries e Imagine Documentaries, che offre uno sguardo affascinante e approfondito sulla prolifica vita e carriera del leggendario compositore, debutterà il 1° novembre in esclusiva suin Italia. Sono stati diffusi ile la key art delche aprirà la 38ª edizione dell’AFI Fest il 23 ottobre. Ecco iled il poster: Dagli esordi come pianista jazz alle 54 nomination agli Oscar® e alle cinque vittorie, ilapprofondisce gli innumerevoli contributi cheha dato al cinema, tra cui molti iconici franchise, nonché la sua musica per i concerti e il suo impatto sulla cultura popolare. Il film propone interviste ad artisti e registi le cui vite sono state toccate dalla sua musica senza tempo.

