Avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19 in provincia di Chieti (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Azienda sanitaria locale (Asl) ha dato il via alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19 per la stagione 2024/2025 nella provincia di Chieti. I vaccini sono stati distribuiti ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli ambulatori del Servizio di igiene Chietitoday.it - Avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19 in provincia di Chieti Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Azienda sanitaria locale (Asl) ha dato il via alladi-19 per la stagione 2024/2025 nelladi. I vaccini sono stati distribuiti ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli ambulatori del Servizio di igiene

