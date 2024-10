Villanova conferma la Festa della Madonna del Rosario e aiuta le famiglie alluvionate (Di giovedì 10 ottobre 2024) Villanova di Bagnacavallo ospiterà fino a domenica 13 ottobre la Festa della Madonna del Rosario, nota anche come Festa d’ottobre, organizzata dalla Parrocchia Sant’Apollinare con musica, spettacoli, animazioni e gastronomia. La Festa è stata confermata nonostante la recente alluvione; il Ravennatoday.it - Villanova conferma la Festa della Madonna del Rosario e aiuta le famiglie alluvionate Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)di Bagnacavallo ospiterà fino a domenica 13 ottobre ladel, nota anche comed’ottobre, organizzata dalla Parrocchia Sant’Apollinare con musica, spettacoli, animazioni e gastronomia. Laè statata nonostante la recente alluvione; il

