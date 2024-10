Tennis, Alcaraz saluta Nadal: “Dal guardarti in TV al doppio alle Olimpiadi, mi mancherai” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Dal bambino che ti guardava in televisione sognando di diventare un Tennista, a quello che ha avuto l’immenso onore di giocare al tuo fianco al Roland Garros con i colori della Spagna alle Olimpiadi. Grazie per essere un esempio a tutti i livelli, la tua eredità è irripetibile. Mi mancherai molto quando te ne andrai, dopo la Davis”. Questo il messaggio, pubblicato sul proprio profilo Instagram, con cui Carlos Alcaraz ha salutato Rafa Nadal, che quest’oggi ha annunciato il ritiro dal Tennis professionistico dopo la Coppa Davis. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosAlcarazz) Tennis, Alcaraz saluta Nadal: “Dal guardarti in TV al doppio alle Olimpiadi, mi mancherai” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Dal bambino che ti guardava in televisione sognando di diventare unta, a quello che ha avuto l’immenso onore di giocare al tuo fianco al Roland Garros con i colori della Spagna. Grazie per essere un esempio a tutti i livelli, la tua eredità è irripetibile. Mimolto quando te ne andrai, dopo la Davis”. Questo il messaggio, pubblicato sul proprio profilo Instagram, con cui Carloshato Rafa, che quest’oggi ha annunciato il ritiro dalprofessionistico dopo la Coppa Davis. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarlosGarfia (@carlitosz): “Dalin TV al, mi” SportFace.

