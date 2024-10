Rafael Nadal annuncia il ritiro: ecco quanto ha guadagnato in carriera, soldi e montepremi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una carriera meravigliosa che si concluderà con le Finals di Coppa Davis, e chissà che la sua Spagna possa riuscire a portarla a casa, magari con il suo contributo. Rafael Nadal ha annunciato il proprio ritiro a 38 anni e il mondo del tennis si prepara a salutare una delle figure più iconiche e vincenti della storia di questo sport. Titoli sul campo, sì, ma non solo, perché per un tennista che ha vinto così tanto, va di pari passo, ci sono da considerare anche i guadagni, anche quelli stellari. quanto HA guadagnato Rafael Nadal? LE CIFRE Merito del talento, dell’abnegazione, della classe del maiorchino, che nella sua carriera ha raccolto oltre 135 milioni di euro semplicemente contando i premi incassati sul campo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unameravigliosa che si concluderà con le Finals di Coppa Davis, e chissà che la sua Spagna possa riuscire a portarla a casa, magari con il suo contributo.hato il proprioa 38 anni e il mondo del tennis si prepara a salutare una delle figure più iconiche e vincenti della storia di questo sport. Titoli sul campo, sì, ma non solo, perché per un tennista che ha vinto così tanto, va di pari passo, ci sono da considerare anche i guadagni, anche quelli stellari.HA? LE CIFRE Merito del talento, dell’abnegazione, della classe del maiorchino, che nella suaha raccolto oltre 135 milioni di euro semplicemente contando i premi incassati sul campo.

