Progettava attentato nel giorno delle elezioni americane: arrestato 27enne (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver progettato un attentato terroristico e favoreggiamento verso l'ISIS Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sporto denuncia contro un cittadino afghano. Tawhedi, il suo nome, è accusato di cospirazione e di tentativo di fornire sostegno materiale all'ISIS. Stando alle ricostruzioni dei media locali questo avrebbe ricevuto anche un'arma che avrebbe avuto intenzione di usare per commettere un attentato. Un piano che avrebbe studiato e sarebbe stato pronto ad attuare in complicità con suo cognato, anche lui grande sostenitore dello Stato Islamico. La prima mossa sarebbe stata quella di vendere casa, trasferire la famiglia all'estero e acquistare le munizioni necessarie per portare a termine il loro piano. Uomo arrestato per aver offerto sostegno all'ISIS (Pixabay) – Cityrumors.

