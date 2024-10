Ponsacco, riapre Piazza della Repubblica: "Opera fondamentale per il rilancio del centro" (Di giovedì 10 ottobre 2024) "La riapertura di Piazza della Repubblica era un momento molto atteso dai commercianti del centro di Ponsacco, un'Opera fondamentale tra le tante realizzate negli ultimi anni che abbiamo sempre sostenuto con l'obiettivo di rilanciare il centro storico rendendolo sempre più attrattivo e fruibile" Pisatoday.it - Ponsacco, riapre Piazza della Repubblica: "Opera fondamentale per il rilancio del centro" Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "La riapertura diera un momento molto atteso dai commercianti deldi, un'tra le tante realizzate negli ultimi anni che abbiamo sempre sostenuto con l'obiettivo di rilanciare ilstorico rendendolo sempre più attrattivo e fruibile"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Centro storico invaso dagli sport con l'evento 'Il Coni in piazza' - Debutto a Modena per una nuova manifestazione rivolta a bambini, ragazzi e famiglie: domenica 13 ottobre, promosso da Modenamoremio in collaborazione col CONI Emilia-Romagna si svolgerà, in diverse piazze cittadine, un nuovo appuntamento intitolato “Il Coni in piazza - C’è uno sport per... (Modenatoday.it)

Salerno - il Centro di raccolta Mobile continua : tanti cittadini in Piazza Portanova - . . È stata Piazza Portanova, nel cuore di Salerno, ad ospitare questa mattina, sabato 5 ottobre, dalle 9 alle 12:30 la tappa settimanale del Centro di raccolta Mobile, l’iniziativa itinerante attraverso la quale Salerno Pulita offre l’opportunità ai cittadini salernitani di conferire i rifiuti come. (Salernotoday.it)

“Assalto alla Piazza” : in centro a Latina i “Giochi Interprovinciali Senza Frontiere” - Al via a Latina è i “Giochi Interprovinciali Senza Frontiere”, la tappa nell’Italia Centro del programma nazionale di Game Upi. Il confronto nel capoluogo tra dieci province che dovranno vedersela in attività competitive e meno competitive aperte a tutti. L’obiettivo dei Giochi non è infatti la... (Latinatoday.it)