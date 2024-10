Secoloditalia.it - Polveriera Milano, Pro-Pal, occupanti abusivi e immigrati alleati e accampati. Una miscela esplosiva: residenti inferociti

(Di giovedì 10 ottobre 2024)sempre più nel baratro, in ostaggio di un caos che silenzia l’assordante sos che arriva ormai da tempo dai cittadini. L’ultimo reportage che Libero ha realizzato nelle pagine locali in edicola oggi rilanciano un allarme che risuona ininterrottamente, rispetto al quale Palazzo Marino annaspa e balbetta. L’ultimo scempio in corso arriva dagli sfollati di Via Fracastoro a braccetto con gli antagonisti delle piazze anti-Israele. «Bandiere dei centri sociali che sventolano accanto a quelle della Palestina – scrive il quotidiano citato –. Mentre in Piazza Leonardo da Vinci la tendopoli deglisi sta trasformando in un piccolo villaggio, gruppi pro-Gaza edhanno ormai stretto alleanza giurando che nessuno riuscirà a cacciarli».