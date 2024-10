Pallacanestro Cantù, il debutto al PalaDesio è perfetto. Brienza: "Interpretata bene la partita" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella prima stagionale davanti al pubblico del PalaFitLine di Desio l’Acqua S.Bernardo sfodera una prova maiuscola e batte nettamente Brindisi, conducendo dal primo all’ultimo secondo. Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la sfida tra l’Acqua S.Bernardo Cantù e Brindisi Quicomo.it - Pallacanestro Cantù, il debutto al PalaDesio è perfetto. Brienza: "Interpretata bene la partita" Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella prima stagionale davanti al pubblico del PalaFitLine di Desio l’Acqua S.Bernardo sfodera una prova maiuscola e batte nettamente Brindisi, conducendo dal primo all’ultimo secondo. Il commento in conferenza stampa di coach Nicoladopo la sfida tra l’Acqua S.Bernardoe Brindisi

