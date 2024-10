Pagelle Italia-Belgio 2-2: voti e tabellino Nations League 2024/2025 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il tabellino con i voti di Italia-Belgio, sfida valida per la fase a gironi della Lega A di Uefa Nations League 2024/2025. Al contrario di quanto accaduto in un paio di occasioni agli Azzurri di Spalletti, questa volta è la nostra Nazionale a colpire dopo appena pochi secondi. Il quinto di sinistra, Dimarco, si rende protagonista di una bella progressione e serve sul secondo palo Andrea Cambiaso, che da pochi passi firma il gol del vantaggio. Il Belgio si fa vedere per la prima volta al 20°, quando Doku riesce ad arrivare alla conclusione dopo un mini contropiede nato da un errore di Di Lorenzo, ma è l’Italia a fare la partita. Ancora uno strabiliante Dimarco fa un’apertura splendida per Cambiaso dall’altro lato, questa volta si allunga Casteels sul tiro del bianconero, ma il pallone finisce sui piedi di Retegui, che deve solo appoggiare il 2-0. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilcon idi, sfida valida per la fase a gironi della Lega A di Uefa. Al contrario di quanto accaduto in un paio di occasioni agli Azzurri di Spalletti, questa volta è la nostra Nazionale a colpire dopo appena pochi secondi. Il quinto di sinistra, Dimarco, si rende protagonista di una bella progressione e serve sul secondo palo Andrea Cambiaso, che da pochi passi firma il gol del vantaggio. Ilsi fa vedere per la prima volta al 20°, quando Doku riesce ad arrivare alla conclusione dopo un mini contropiede nato da un errore di Di Lorenzo, ma è l’a fare la partita. Ancora uno strabiliante Dimarco fa un’apertura splendida per Cambiaso dall’altro lato, questa volta si allunga Casteels sul tiro del bianconero, ma il pallone finisce sui piedi di Retegui, che deve solo appoggiare il 2-0.

