Oleggio, al via la nuova stagione dei concerti degli Amici della Musica: si parte il 12 ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre, con inizio alle ore 17.30, gli Amici della Musica inaugurano la nuova stagione dei concerti nell'auditorium del Teatro Civico di Oleggio.Come ormai di tradizione, per l'appuntamento è stato predisposto uno spettacolo audio/video che quest'anno avrà come protagonista Johann Novaratoday.it - Oleggio, al via la nuova stagione dei concerti degli Amici della Musica: si parte il 12 ottobre Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12, con inizio alle ore 17.30, gliinaugurano ladeinell'auditorium del Teatro Civico diÂ.Come ormai di tradizione, per l'appuntamento è stato predisposto uno spettacolo audio/video che quest'anno avrà come protagonista Johann

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chicago Med : Cosa è successo a Crockett? (Spiegata l’uscita di scena di Dominic Rains nella nuova stagione) - Che fine ha fatto il dottor Crockett Marcel in Chicago Med? Nella première della stagione 10 di Chicago Med, viene rivelato che Crockett ha lasciato Chicago e si è trasferito a Boston.  Rains non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla sua uscita dallo show, il che ci porta a credere che la sua uscita sia stata il risultato del team creativo, il che avrebbe senso visto ... (Nerdpool.it)

Peacemaker - James Gunn condivide una nuova immagine della seconda stagione - Il concetto di Apache Chief ha poi ispirato personaggi di altri media, tra cui Long Shadow nella serie animata Justice League Unlimited e Manitou Raven nella serie a fumetti JLA del 2002. Guardando alla tradizione dei fumetti della DC, ci sono molti possibili contendenti per l’ uomo misterioso di Peacemaker. (Metropolitanmagazine.it)

Al via la nuova stagione teatrale di Pernate con "I promessi storti" - Ai nastri di partenza la nuova stagione del Teatro Sant'Andrea di Pernate: sabato 12 ottobre il sipario si alza alle 21.15 con la compagnia "Ronzinante" che presenta "I promessi storti", adattamento drammaturgico di Lorenzo Corengia. Debutta nella rassegna dedicata alle compagnie amatoriali, la... (Novaratoday.it)