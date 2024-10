Urbanpost.it - Nadal si ritira: la leggenda del tennis dice basta (dopo 22 titoli del Grande Slam)

Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La notizia che nessun appassionato diavrebbe mai voluto sentire è arrivata: Rafaelsi. Il campione spagnolo, vincitore di 22del, ha annunciato il suo addio alprofessionistico attraverso un emozionante video sul suo profilo di Instagram. A causa di una serie di infortuni che hanno segnato le ultime stagioni,ha deciso di chiudere la sua straordinaria carrierale finali della Coppa Davis, che si terranno a novembre a Malaga, in Spagna. One last dance Rafaelwill retire after playing the Final 8 in Malaga in November.#DavisCup pic.twitter.com/75FdqOBWDc— Davis Cup (@DavisCup) October 10, 2024 La fine di un’era: gli infortuni e la decisione definitiva Nel video pubblicato sui suoi canali ufficiali, il fuoriclasse 38enne ha dichiarato: “Mi ritiro dalprofessionistico.