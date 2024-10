Ilgiorno.it - Maltempo nella Bergamasca, la piena del fiume Serio fa franare i tralicci dell'alta tensione

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Seriate (Bergamo), 10 ottobre 2024 – Ilche ha colpito la nostra regione nelle ultime ore, ha travolto in particolarte lae Milano.provincia orobica, la pioggia battente ha fatto ingrossare i fiumie Brembo. In valle Seriana ha causato ladele in vari punti le sponde si sono erose. In particolarezona di Nembro duehanno ceduto verso il(e non sulla vicina strada statale), restando a lungo in bilico. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici di Enel per la rimozione. Sono segnalati alcuni disagi nel territorio circostante per la mancanza di corrente. A Seriate invece l'acqua delè arrivata sulla carreggiata: il ponte principale è stato chiuso questa mattina, fino alle 14, quando poi è stato riaperto al traffico. Ilè esondato in diversi punti.