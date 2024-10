Ilrestodelcarlino.it - La sala lettura di Mezzolara intitolata all’ex consigliere Gatti

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladidia Franco. Un importante evento per la frazione di Budrio e un doveroso riconoscimento ad un grande cittadino. Laadulti delladiè infatti stataa Franco. Classe 1934, Francoè statocomunale a Budrio per due mandati amministrativi a Budrio negli anni ‘60. Amante dello sport, di professione tecnico ortopedico, nel 2012 ha ricevuto dal presidente del Coni Provinciale e dall’assessore allo Sport dell’allora Provincia il premio "una vita per lo sport". Ma Francoè stato soprattutto un appassionato d’arte e letteratura: la sua curiosità lo ha spinto per tutta la vita a girovagare nei mercatini per salvare dall’oblio, grazie al suo occhio esperto, quadri, libri e oggetti di incredibile valenza storico – culturale.