La mamma di Ghali ha di nuovo il cancro, lui: "Ho pensato di lasciare la musica" (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Mia mamma si doveva operare. Un mese fa le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta. Quando ci siamo svegliati quella mattina, il cielo era grigio. Mia mamma si è messa a pregare e mentre lo faceva piangeva e io riuscivo a sentire le sue lacrime piombare sul tappeto", inizia così il Milanotoday.it - La mamma di Ghali ha di nuovo il cancro, lui: "Ho pensato di lasciare la musica" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Miasi doveva operare. Un mese fa le hanno diagnosticato ilper la terza volta. Quando ci siamo svegliati quella mattina, il cielo era grigio. Miasi è messa a pregare e mentre lo faceva piangeva e io riuscivo a sentire le sue lacrime piombare sul tappeto", inizia così il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bari : cancro diagnosticato in gravidanza - 29enne operata durante il parto. Mamma e figlia stanno bene Policlinico - L'articolo Bari: cancro diagnosticato in gravidanza, 29enne operata durante il parto. Mamma e figlia stanno bene <small class="subtitle">Policlinico</small> proviene da Noi Notizie.. . (Noinotizie.it)

“La voce di mia figlia Shannen Doherty continuerà a vivere - mi occuperò del suo podcast” : il progetto della mamma dell’attrice morta per cancro - Il progetto del podcast era stato fortemente voluto dall’attrice scomparsa, specie dopo aver scoperto di essere malata. . La star della serie tv “Beverly Hills 90210” continuerà a “vivere”, grazie all’impegno di Rose che ha promesso ai fan: “Farò del mio meglio nel podcast ‘Let’s be clearp’ per portare avanti ciò che lei voleva fare. (Ilfattoquotidiano.it)

Agendia ha ottenuto la certificazione CE-IVDR per il suo prodotto MammaPrint ® e BluePrint ® Saggi sul cancro al seno - ha annunciato oggi di aver ottenuto la certificazione dell’Unione Europea (UE) In vitro Diagnostic Medical Device Regulation (IVDR) per tre prodotti, tra cui MammaPrint. & AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Agendia, Inc. Straley, Amministratore delegato di Agendia. ” La certificazione IVDR segna un significativo progresso nell’impegno di Agendia a migliorare il processo decisionale relativo ai ... (Seriea24.it)