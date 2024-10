La figuraccia del destra-centro sul giudice della Corte Costituzionale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – Non sta facendo una bella figura, la maggioranza di destra-centro, sulla scelta del giudice della Corte Costituzionale mancante. L’11 novembre 2023 è terminato il mandato di Silvana Sciarra, giudice della Corte dal 2014, e da allora la Consulta lavora a ranghi ridotti. E ora Giorgia Meloni si è intestardita sul nome di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico a Palazzo Chigi. Quotidiano.net - La figuraccia del destra-centro sul giudice della Corte Costituzionale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – Non sta facendo una bella figura, la maggioranza di, sulla scelta delmancante. L’11 novembre 2023 è terminato il mandato di Silvana Sciarra,dal 2014, e da allora la Consulta lavora a ranghi ridotti. E ora Giorgia Meloni si è intestardita sul nome di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico a Palazzo Chigi.

