Grande Fratello si mette male per Lorenzo | utenti furiosi per la frase sulle donne

News Tv. Lorenzo "Grande Fratello". Il modello finisce nuovamente al centro della bufera. Una frase pronunciata sulle donne non è passata inosservata. Lorenzo adesso rischia veramente grosso. Una parte di pubblico chiede la squalifica immediata del concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. (Continua) Leggi anche:"Grande Fratello", il modello e attore nel cast: Signorini blocca tutto? Leggi anche: "Grande Fratello", scatta il primo bacio: pubblico incredulo Lorenzo Spolverato è un concorrente del "Grande Fratello" Lorenzo Spolverato è uno dei concorrenti della nuova edizione del "Grande Fratello", reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nato e cresciuto a Milano, Lorenzo ha 27 anni e attualmente lavora come modello. È molto seguito sui social, in particolare su Instagram, dove il suo account può contare su oltre 20mila followers.

