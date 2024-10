Giuli ridicolizza Renzi: “Mi adeguerò alle sue capacità cognitive”. Ironia e classe atterrano l’ex premier (video) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il bullismo di Matteo Renzi si infrange rovinosamente contro la classe e l’Ironia del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La prova arriva dal Senato durante il question time. Un botta e risposta spassoso. l’ex premier, nel formulare la sua interrogazione, ha fatto un riferimento sarcastico alla recente audizione del ministro. La tanto “deprecata” audizione nella quale il ministro ha illustrato le linee guida del suo dicastero. Renzi ha sfoderato giudizi triti e ritriti, sottolineando di avere visto nell’eloquio di Giuli citazioni di “Monicelli e del Conte Mascetti”: “Che ci azzecca Hegel e la rivoluzione dell’infosfera globale con un Ncc di Frosinone alla guida di un’azienda culturale?”. Crede di essere spiritoso, introducendo così il tema dell’interrrogazione che riguarda Ales, la società partecipata del ministero della Cultura guidata da febbraio da Fabio Tagliaferri. Secoloditalia.it - Giuli ridicolizza Renzi: “Mi adeguerò alle sue capacità cognitive”. Ironia e classe atterrano l’ex premier (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il bullismo di Matteosi infrange rovinosamente contro lae l’del ministro della Cultura, Alessandro. La prova arriva dal Senato durante il question time. Un botta e risposta spassoso., nel formulare la sua interrogazione, ha fatto un riferimento sarcastico alla recente audizione del ministro. La tanto “deprecata” audizione nella quale il ministro ha illustrato le linee guida del suo dicastero.ha sfoderato giudizi triti e ritriti, sottolineando di avere visto nell’eloquio dicitazioni di “Monicelli e del Conte Mascetti”: “Che ci azzecca Hegel e la rivoluzione dell’infosfera globale con un Ncc di Frosinone alla guida di un’azienda culturale?”. Crede di essere spiritoso, introducendo così il tema dell’interrrogazione che riguarda Ales, la società partecipata del ministero della Cultura guidata da febbraio da Fabio Tagliaferri.

