Ghali, il racconto della malattia della mamma: “Ho avuto tanta paura” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ghali ha annunciato il nuovo singolo 'Niente Panico', fuori a mezzanotte. Per Ghali questo brano è simbolo di L'articolo Ghali, il racconto della malattia della mamma: “Ho avuto tanta paura” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Ghali, il racconto della malattia della mamma: “Ho avuto tanta paura” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha annunciato il nuovo singolo 'Niente Panico', fuori a mezzanotte. Perquesto brano è simbolo di L'articolo, il: “Ho” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ghali - il racconto della malattia della mamma : “Ho avuto tanta paura” - Alla mamma Amel, un mese fa, è stato diagnosticato il cancro per la terza volta. Non è stato affatto facile stare accanto alla mamma in ospedale e non poter far nulla per combattere questo mostro che la stava divorando. L’artista milanese ha colto l’occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale per condividere un importante messaggio: va bene cadere, ma l’importante è rialzarsi. (Dailyshowmagazine.com)

Ghali - il racconto della malattia della mamma : “Ho avuto tanta paura” - (Adnkronos) – Ghali ha annunciato il nuovo singolo 'Niente Panico', fuori a mezzanotte. Alla mamma Amel, un mese fa, è stato diagnosticato il cancro per la terza volta. E per fortuna, racconta il cantante, per la terza volta ha avuto la […]. Per Ghali questo brano è simbolo di dolore, di forza e soprattutto di rinascita. (Periodicodaily.com)