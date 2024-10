Formazioni ufficiali Venezuela-Argentina, qualificazioni Mondiali 2026 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Venezuela-Argentina, sfida valida per la nona giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. L’Albiceleste è al comando della classifica con 18 punti, due di vantaggio sulla Colombia e tre sull’Uruguay, mentre la Vinotinto è più indietro, a quota 10 in sesta posizione, l’ultima valida per la qualificazione e con un margine ridotto di una sola lunghezza sul Paraguay. Il fischio d’inizio del match è fissato alle 23.00 di giovedì 10 ottobre, ed ecco di seguito ecco le scelte dei due allenatori, Fernando Batista e Lionel Scaloni. Formazioni ufficiali Venezuela-Argentina Venezuela: Romo; González, Osorio, Ferraresi, Aramburu; Yangel Herrera, Rincón, Martínez; Soteldo, Rondón, Savarino Argentina: Rulli; Molina, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Lo Celso; Almada; Messi, Julián Álvarez. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ledi, sfida valida per la nona giornata dellesudamericane ai. L’Albiceleste è al comando della classifica con 18 punti, due di vantaggio sulla Colombia e tre sull’Uruguay, mentre la Vinotinto è più indietro, a quota 10 in sesta posizione, l’ultima valida per la qualificazione e con un margine ridotto di una sola lunghezza sul Paraguay. Il fischio d’inizio del match è fissato alle 23.00 di giovedì 10 ottobre, ed ecco di seguito ecco le scelte dei due allenatori, Fernando Batista e Lionel Scaloni.: Romo; González, Osorio, Ferraresi, Aramburu; Yangel Herrera, Rincón, Martínez; Soteldo, Rondón, Savarino: Rulli; Molina, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Lo Celso; Almada; Messi, Julián Álvarez.

