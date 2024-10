Cortona, il Comune protesta per l’ennesimo black out telefonico (Di giovedì 10 ottobre 2024) Meoni: «Dopo tre giorni di disservizio ancora non c’è una soluzione. Situazione di grave interruzione del servizio pubblico. Pronti ad ogni azione» Dopo il guasto telefonico di fine settembre, Cortona fa i conti con un nuovo grave disservizio che si protrae da più di tre giorni. Fuori uso il centralino del palazzo comunale, non raggiungibili anche numerose utenze del centro storico e di Camucia, anche svariati recapiti di servizi pubblici quali scuole, forze dell’ordine e autorità di protezione civile sono scollegati dalla rete da quasi 100 ore. Subito l’Amministrazione comunale ha proceduto all’apertura di ticket per la segnalazione guasti, a seguire ha inviato una Pec al gestore della telefonia fissa del Comune. Lortica.it - Cortona, il Comune protesta per l’ennesimo black out telefonico Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Meoni: «Dopo tre giorni di disservizio ancora non c’è una soluzione. Situazione di grave interruzione del servizio pubblico. Pronti ad ogni azione» Dopo il guastodi fine settembre,fa i conti con un nuovo grave disservizio che si protrae da più di tre giorni. Fuori uso il centralino del palazzo comunale, non raggiungibili anche numerose utenze del centro storico e di Camucia, anche svariati recapiti di servizi pubblici quali scuole, forze dell’ordine e autorità di protezione civile sono scollegati dalla rete da quasi 100 ore. Subito l’Amministrazione comunale ha proceduto all’apertura di ticket per la segnalazione guasti, a seguire ha inviato una Pec al gestore della telefonia fissa del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cortona - guasto telefonico nel centro storico : il sindaco scrive a Telecom - Da venerdì scorso non funzionano i collegamenti di linea fissa, anche quelli internet, con particolari criticità anche per alcuni servizi pubblici presenti in. . . Un guasto alle centraline telefoniche Telecom sta causando disagi ai residenti e alle imprese di una parte del centro storico di Cortona. (Arezzonotizie.it)

Cortona - guasto telefonico nel centro storico : il sindaco scrive a Telecom - Da venerdì scorso non funzionano i collegamenti di linea fissa, anche quelli internet, con particolari criticità anche per alcuni servizi pubblici presenti in zona, quali ambulatori di medici di famiglia e il Maec, il museo di piazza Signorelli. L’assenza di collegamenti sta creando problemi anche a numerose attività commerciali con impossibilità di utilizzare il telefono fisso per le ... (Lanazione.it)