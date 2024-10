Agatha All Along episodio 5: la spiegazione del finale, finalmente rivelata l’identità di Teen (Di giovedì 10 ottobre 2024) Agatha All Along episodio 5: la spiegazione del finale, finalmente rivelata l’identità di Teen Attenzione! Questo articolo contiene spoiler per l’episodio 5 di Agatha All Along. Il finale dell’episodio 5 di Agatha All Along rivela l’identità di Teen (Joe Locke), la morte confermata di un personaggio principale e l’apparente omicidio della congrega di Agatha. Dopo la fine dell’episodio 4 di Agatha All Along, le domande principali erano ancora incentrate su Teen, con Rio che aveva insistito non essere il figlio di Agatha. Nel frattempo, le altre streghe della congrega di Agatha stavano ancora affrontando i loro problemi. Alice Wu-Gulliver ha rimosso la maledizione sulla sua famiglia, sollevando la questione su quale membro della congrega si sarebbe concentrato nell’episodio 5 di Agatha All Along. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)All5: ladeldiAttenzione! Questo articolo contiene spoiler per l’5 diAll. Ildell’5 diAllriveladi(Joe Locke), la morte confermata di un personaggio principale e l’apparente omicidio della congrega di. Dopo la fine dell’4 diAll, le domande principali erano ancora incentrate su, con Rio che aveva insistito non essere il figlio di. Nel frattempo, le altre streghe della congrega distavano ancora affrontando i loro problemi. Alice Wu-Gulliver ha rimosso la maledizione sulla sua famiglia, sollevando la questione su quale membro della congrega si sarebbe concentrato nell’5 diAll

