Sinner è una furia: non ne può più (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sinner è una furia: in poco tempo il tennista azzurro ha cambiato idea su una questione che tiene banco tra gli atleti C’è un tema scottante che riguarda molti campioni dello sport. Un tema caldissimo, perché si tratta di una cosa fondamentale per tutti, la salute. Jannik Sinner (Lapresse) – Ilveggente.itSi gioca troppo: non solo il calcio è attanagliato da questo problema, con gli infortuni che continuano a ripetersi in maniera scioccante, ma anche nel tennis, nel corso della Laver Cup, Alcaraz aveva lanciato un appello: “Il calendario è così serrato che a volte avrei davvero voglia di prendermi dei giorni per me, ma non posso perché devo allenarmi, devo viaggiare” aveva detto lo spagnolo. Che si era “beccato” la risposta di Sinner sul tema. L’azzurro aveva ribadito che ogni atleta può effettivamente scegliere che tornei giocare, e che nessuno è costretto a farli tutti. Ilveggente.it - Sinner è una furia: non ne può più Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è una: in poco tempo il tennista azzurro ha cambiato idea su una questione che tiene banco tra gli atleti C’è un tema scottante che riguarda molti campioni dello sport. Un tema caldissimo, perché si tratta di una cosa fondamentale per tutti, la salute. Jannik(Lapresse) – Ilveggente.itSi gioca troppo: non solo il calcio è attanagliato da questo problema, con gli infortuni che continuano a ripetersi in maniera scioccante, ma anche nel tennis, nel corso della Laver Cup, Alcaraz aveva lanciato un appello: “Il calendario è così serrato che a volte avrei davvero voglia di prendermi dei giorni per me, ma non posso perché devo allenarmi, devo viaggiare” aveva detto lo spagnolo. Che si era “beccato” la risposta disul tema. L’azzurro aveva ribadito che ogni atleta può effettivamente scegliere che tornei giocare, e che nessuno è costretto a farli tutti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jake La Furia : “Il sistema scuola non funzionava per me - non mi piaceva l’autorità - la curiosità mi ha salvato” - L'articolo Jake La Furia: “Il sistema scuola non funzionava per me, non mi piaceva l’autorità, la curiosità mi ha salvato” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Jake La Furia, pseudonimo di Francesco Vigorelli, 45 anni, è noto per essere un rapper di successo e un giudice di X Factor. (Orizzontescuola.it)