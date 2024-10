Metropolitanmagazine.it - Nobel per la Chimica a Baker, Hassabis e Jumper per le ricerche sulla struttura delle proteine

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilper la2024 è stato assegnato a Davide, Damise John M.per le. Il britannico Demise l’americano John M.sono entrambi ricercatori dell’azienda Google DeepMind, che grazie al modello di IA chiamato AlphaFold2 ha messo a disposizione della comunità scientifica uno strumento in grado di analizzare strutture complesse come quelle. L’americano David(62 anni) dell’Università di Washington a Seattle è stato premiato per avere compreso per primo come studiare lae, su questa base, come progettarne di nuove, utili per ottenere farmaci, vaccini, nanomateriali o sensori. Per questo suo ruolo pionieristico divide ilper laa metà con il britannico Demis(48 anni) e l’americano John M.