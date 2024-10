Milei, Trump, Grillo. Comprendiamo i politici solo se usano il linguaggio televisivo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Javier Milei è stato colto in castagna da ardimentosi sapientoni, che hanno riconosciuto in un suo recente discorso un calco pressoché testuale dal copione dell’antica serie “West Wing”. Ciò indica sia che gli speechwriter non sanno più che pesci pigliare, sia che in Argentina hanno un po’ di arretrati sulle piattaforme di streaming. Per certi versi è anche una notizia consolante: Oscar Wilde diceva infatti che la vita imita l’arte, e Woody Allen postillava che in realtà imita la cattiva televisione; se non altro, in questo caso ha imitato quella fatta bene. Tale esercizio di filologia dei discorsi presidenziali veicola tuttavia anche una considerazione più generica. Ilfoglio.it - Milei, Trump, Grillo. Comprendiamo i politici solo se usano il linguaggio televisivo Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Javierè stato colto in castagna da ardimentosi sapientoni, che hanno riconosciuto in un suo recente discorso un calco pressoché testuale dal copione dell’antica serie “West Wing”. Ciò indica sia che gli speechwriter non sanno più che pesci pigliare, sia che in Argentina hanno un po’ di arretrati sulle piattaforme di streaming. Per certi versi è anche una notizia consolante: Oscar Wilde diceva infatti che la vita imita l’arte, e Woody Allen postillava che in realtà imita la cattiva televisione; se non altro, in questo caso ha imitato quella fatta bene. Tale esercizio di filologia dei discorsi presidenziali veicola tuttavia anche una considerazione più generica.

