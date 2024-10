Medicina, Rolando D’Angelillo nuovo presidente Società italiana uro-oncologia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Eletto all'ultimo congresso nazionale della Siuro che si è tenuto a Bologna Rolando M. D'Angelillo è il nuovo presidente incoming della Società italiana di uro-oncologia (Siuro). L'elezione è avvenuta durante il 34esimo congresso nazionale della Società scientifica, che si è chiuso sabato scorso a Bologna e che ha visto la partecipazione di oltre 400 specialisti Sbircialanotizia.it - Medicina, Rolando D’Angelillo nuovo presidente Società italiana uro-oncologia Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Eletto all'ultimo congresso nazionale della Siuro che si è tenuto a BolognaM. D'Angelillo è ilincoming delladi uro-(Siuro). L'elezione è avvenuta durante il 34esimo congresso nazionale dellascientifica, che si è chiuso sabato scorso a Bologna e che ha visto la partecipazione di oltre 400 specialisti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rolando M. D’Angelillo nuovo presidente della Società Italiana di Uro-Oncologia - Saranno avviati nuovi corsi e scuole di specializzazione che vedranno la partecipazione, come relatori e docenti, di clinici non solo di ambito uro-oncologico e che oggi stanno assumendo sempre più importanza in una presa in carico olistica dei pazienti. . Nato a Napoli, D’Angelillo è professore di Radioterapia presso l’Università di Roma Tor Vergata. (Ildenaro.it)