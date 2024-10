Ilfattoquotidiano.it - Libano, Tenenti (portavoce missione italiana Unifil): “Israele ci ha chiesto di andare via, abbiamo rifiutato. La situazione è preoccupante”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Laè sicuramente allarmante in queste ultime settimane. Gli scontri a fuoco e i bombardamenti sono quotidiani a causa delle incursioni dell’esercito israeliano all’interno del territorio libanese. L’esercito israeliano ci ha anchedi lasciare alcune posizioni vicino alla linea blu: necirca 29 con circa 10.400 soldati provenienti da più di 50 paesi. Madeciso di rimanere, una decisione presa non solo dall’Onu ma anche da tutti i paesi che fanno parte dell’”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Effetto giorno, su Radio24, da AndreadellaUnifl in. Allo stato attuale,ha allargato l’operazione di terra nel sud delfino alla zona dove si trovano i soldati italiani di, i quali sono in massima allerta. Laconta 10.