Lavoro in comune per under30 a Monza (da mille euro al mese): si cercano tre giovani (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il comune di Monza cerca tre giovani under30 per un progetto lavorativo e formativo all’interno della pubblica amministrazione. Il capoluogo brianzolo ha infatti aderito al “Progetto Officina” con un finanziamento regionale di 40.000 euro attraverso il bando di R.L. “giovani Smart 2.0”, con Monzatoday.it - Lavoro in comune per under30 a Monza (da mille euro al mese): si cercano tre giovani Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildicerca treper un progetto lavorativo e formativo all’interno della pubblica amministrazione. Il capoluogo brianzolo ha infatti aderito al “Progetto Officina” con un finanziamento regionale di 40.000attraverso il bando di R.L. “Smart 2.0”, con

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoro in comune per under30 a Monza (da mille euro al mese): si cercano tre giovani - Monza partecipa al “Progetto Officina”, per permettere a giovani under 30 di vivere un'esperienza di lavoro nella PA. Sei mesi con una borsa di studio retribuita ... (monzatoday.it)

34 incontri, 150 ospiti: Women and the City, il festival per una città più giusta ed equa - 5 giorni di festival, 3 altre giornate di pre e post Festival, 150 ospiti, 34 incontri tra panel ed eventi in 7 location. Si terrà dal 9 al 13 ottobre 2024 a Torino la seconda edizione del festival ... (torinotoday.it)

Auditorio Fonato di Thiene: “Autunno Classico” edizione 2024 - L'Autunno diventa Classico: tre imperdibili appuntamenti all’Auditorio Fonato di Thiene con il quartetto Maffei e il flautista Fabio Pupillo. (vicenzareport.it)