La sanità del futuro Alla Sol et Salus arriva l’ecografo ’intelligente’

Alla Sol et Salus è arrivato il futuro. Si chiama 'Acuson Origin' ed è il nuovo ecografo cardiovascolare lanciato da Siemens durante il meeting annuale della Società Europea di Cardiologia. Dotato di funzioni di intelligenza artificiale e di una sonda a matrice per acquisizioni 3D, questo dispositivo è in grado di migliorare le diagnosi e di assistere i medici nell'esecuzione efficiente delle procedure cardiache. E ora questo strumento tecnologico di ultimissima generazione si trova anche sul nostro territorio. L'ospedale privato Sol et Salus, grazie alla collaborazione di Liano Marinelli (responsabile del servizio di Cardiologia), è stato individuato come centro pilota per lo sviluppo operativo di questa macchina, diventando il primo centro in Italia a dotarsi di questo rivoluzionario ecografo.

