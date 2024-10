Gqitalia.it - La guida definitiva di GQ per farsi largo tra le migliori offerte dell'Amazon Prime Day di Ottobre 2024, che finisce a mezzanotte

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sembra strano, ma siamo già al giro di boa. La Festa, alias l'Day di, con tutte le sue promozioni imperdibili entra nel secondo giorno: fino a, e non oltre, potremo dunque partecipare al partyo shopping a prezzi scontat con cuici dà la possibilità di battere sul tempo le promozioni del Black Friday, e sì, volendo anche di dare il via con larghissimo anticipo sul Calendario'Avvento alla stagione dei regali di Natale & co. Proprio come è accaduto a luglio con ilDay, d'altronde, anche con questa Festa autunnale targataè possibile andare a caccia di qualche ottimo affare, conche spazieranno da smartphone, smartwatch, tablet, cuffie di design e compagnia tech varia fino a orologi, sneaker, elettrodomestici e rasoi elettrici.