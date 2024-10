Dylan O'Brien e l'incidente quasi mortale sul set di Maze Runner: "Ha cambiato il mio approccio al lavoro" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attore Dylan O'Brien ha condiviso nuovi dettagli di quanto accaduto sul set di Maze Runner nel giorno in cui ha avuto un incidente molto pericoloso. Dylan O'Brien ha ricordato in una nuova intervista quanto accaduto sul set di Maze Runner: La rivelazione nel giorno in cui ha avuto un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche. L'attore ha parlato delle riprese del film distopico spiegando in che modo ha cambiato il suo approccio al lavoro. Il racconto della star di Maze Runner Parlando con Men's Health, Dylan O'Brien ha spiegato che l'incidente gli ha cambiato la vita perché da allora si è avvicinato a ogni cosa in modo diverso, soprattutto per quanto riguarda il lavoro sul set. Durante le riprese di Maze Runner - La rivelazione Movieplayer.it - Dylan O'Brien e l'incidente quasi mortale sul set di Maze Runner: "Ha cambiato il mio approccio al lavoro" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attoreO'ha condiviso nuovi dettagli di quanto accaduto sul set dinel giorno in cui ha avuto unmolto pericoloso.O'ha ricordato in una nuova intervista quanto accaduto sul set di: La rivelazione nel giorno in cui ha avuto unche poteva avere conseguenze drammatiche. L'attore ha parlato delle riprese del film distopico spiegando in che modo hail suoal. Il racconto della star diParlando con Men's Health,O'ha spiegato che l'gli hala vita perché da allora si è avvicinato a ogni cosa in modo diverso, soprattutto per quanto riguarda ilsul set. Durante le riprese di- La rivelazione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dylan O'Brien e l'incidente quasi mortale sul set di Maze Runner: "Ha cambiato il mio approccio al lavoro" - L'attore Dylan O'Brien ha condiviso nuovi dettagli di quanto accaduto sul set di Maze Runner nel giorno in cui ha avuto un incidente molto pericoloso. (movieplayer.it)

Dylan O’Brien ricorda l’incidente sul set di Maze Runner: lezioni di vita e professionismo - Dylan O'Brien riflette sull'incidente sul set di Maze Runner, evidenziando l'importanza dell'auto-cura e del dialogo aperto per garantire sicurezza e benessere nel mondo dello spettacolo. (ecodelcinema.com)

Dylan O’Brien Says His Concerns Were Ignored on the Day of His ‘Life-Changing’ Near-Death Accident on Maze Runner Set - Dylan O'Brien is looking back on a pivotal moment in his career: a near-fatal accident that occurred while filming Maze Runner: The Death Cure in 2016. (msn.com)