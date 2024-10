Destinazione Napoli: al TTG di Rimini l’esordio del nuovo brand della città (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Destinazione Napoli” arriva al “TTG Travel Experience” di Rimini per il suo esordio fuori dai confini cittadini. Il brand sfoggia tutte le versioni cromatiche, dal tutto bianco alla versione colorata, nello stand dell’Assessorato al Turismo, dal 9 all’11 ottobre, nella principale fiera nazionale Napolitoday.it - Destinazione Napoli: al TTG di Rimini l’esordio del nuovo brand della città Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “” arriva al “TTG Travel Experience” diper il suo esordio fuori dai confini cittadini. Ilsfoggia tutte le versioni cromatiche, dal tutto bianco alla versione colorata, nello stand dell’Assessorato al Turismo, dal 9 all’11 ottobre, nella principale fiera nazionale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Overtourism e clima, il mondo dei viaggi cerca la sua verità - Alla Fiera di Rimini l'appuntamento di settore con 2.700 brand, le 20 regioni italiane e 66 destinazioni estere. Si va verso il +2% nel 2024. Il ministro Santanché: "Bene, ma la sfida è sulla qualità" ... (msn.com)

Inaugurazione TTG Rimini, Centinaio: “Spiagge fuori dalla Bolkestein, facciamo lobby in Europa” - Hanno aperto i battenti oggi, alla Fiera di Rimini, TTG Travel Experience e InOut|The Contract Community, punto di riferimento e cardine del settore turistico in Italia e all’estero. Il doppio appunta ... (chiamamicitta.it)

Federalberghi Calabria alla 61° edizione del Travel Experience di Rimini - Rimini - Apre oggi alla Fiera di Rimini il TTG, oramai la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale dove tutte le community del turismo si ritrovano in un in un uni ... (lametino.it)