Che male Achille Costacurta cose pazze in vacanza | il pubblico non ha più parole

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Tre”.e una“folle”. Il figlio di Martina Colombari e Billyda poco diventato ventenne riappare sui social con un video choc. Dopo un periodo molto burrascoso tutti credevano cheavesse messo “la testa a posto”. Le foto e i post con strane sostanze, mazzette di soldi e insulti a sua madre erano ormai acqua passata. Queste nuove immagini adesso tornano a far discutere. Nuovo campanello d’allarme per mamma Martina e papà Billy, che non hanno mai nascosto il carattere particolare del figlio adolescente. Di recentesembrava “recuperato”. In un video, ad esempio, passava una giornata insieme al nonno e alla madre in una pista da kart. Poi i tanti messaggi di auguri ricevuti per il compleanno. In un altro recente video sempre con Colombari assisteva alla finale di Miss Italia. Ora si parla nuovamente difolli.