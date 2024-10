"Al governo c'è chi rappresenta un clan": Gramellini deraglia da Floris, è bufera | Guarda (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Qual è il clima all'interno di Fratelli d'Italia, dopo la pubblicazione di alcune chat private del partito da parte di una tapa che hanno fatto irritare e non poco il premier Meloni? In un messaggio lei stessa ha dichiarato: “L'infamia di pochi mi costringe a non avere rapporti con i gruppi. Molto sconfortante”. Di questo, ma anche del tema giustizia, Giovanni Floris discute con il suo collega Massimo Gramellini sotto i riflettori dello studio di Dimartedì, il talk di approfondimento politico di La7. Floris mostra un cartello a Gramellini con i membri della maggioranza che, al momento, hanno problemi con la giustizia e sono: Daniela Santanché, Andrea Delmastro, Augusta Montaruli, Carlo Fidanza, Francesco Ventola. Floris dice: “Ci sono i problemi con la giustizia. Nel Cartello 14 ti faccio vedere chi non è stato cacciato, chi tiene duro”. Liberoquotidiano.it - "Al governo c'è chi rappresenta un clan": Gramellini deraglia da Floris, è bufera | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Qual è il clima all'interno di Fratelli d'Italia, dopo la pubblicazione di alcune chat private del partito da parte di una tapa che hanno fatto irritare e non poco il premier Meloni? In un messaggio lei stessa ha dichiarato: “L'infamia di pochi mi costringe a non avere rapporti con i gruppi. Molto sconfortante”. Di questo, ma anche del tema giustizia, Giovannidiscute con il suo collega Massimosotto i riflettori dello studio di Dimartedì, il talk di approfondimento politico di La7.mostra un cartello acon i membri della maggioranza che, al momento, hanno problemi con la giustizia e sono: Daniela Santanché, Andrea Delmastro, Augusta Montaruli, Carlo Fidanza, Francesco Ventola.dice: “Ci sono i problemi con la giustizia. Nel Cartello 14 ti faccio vedere chi non è stato cacciato, chi tiene duro”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Tetto di deducibilità dell'auto fermo dal 1986 : il governo intervenga per aiutare agenti e rappresentanti di commercio" - "Siamo di fronte a un vero paradosso: in un momento di contrazione per il mercato delle auto, gli agenti di commercio potrebbero dare un contributo importantissimo sul fronte degli acquisti e immatricolazioni di nuovi vecoli, ma continuano ad essere fortemente penalizzati da una fiscalità... (Pisatoday.it)

Primo giorno di scuola con protesta per gli Studenti Medi genovesi : "Contro governo e Regione che non ci rappresentano" - Primo giorno di scuola con protesta da parte degli Studenti Medi Genovesi, che hanno manifestato davanti ai licei Cassini e Leonardo Da Vinci contro i provvedimenti del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Nel mirino anche la riforma sull'autonomia differenziata voluta dal... (Genovatoday.it)

Ius Scholae - Piantedosi : “Rappresenta un valore e non un rischio per la stabilità del governo” - L'articolo Ius Scholae, Piantedosi: “Rappresenta un valore e non un rischio per la stabilità del governo” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha affermato che il dibattito interno alla maggioranza riguardo lo Ius Scholae rappresenta un ... (Orizzontescuola.it)