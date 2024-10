Ilgiornaleditalia.it - Scandalo Puff Daddy, Duane Davis: “Mi ha dato un milione di dollari per ammazzare Tupac”, nel mirino anche l'amico Jay-Z e Beyoncé

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il fonre della Bad Boy Records, Sean Combs in arteo P.Diddy, si trova attualmente in carcere con le accuse di violenza, stupro, favoreggiamento alla prostituzione e traffico sessuale. Dalla notizia dellosono state numerose le teorie sul suo coinvolgimento in numerosi omicid