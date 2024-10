Russia e stampa: il mandato di cattura contro gli inviati Rai è una farsa. A Gaza, invece… (Di martedì 8 ottobre 2024) Pare dunque che Stefania Battistini e Stefano Traini, la giornalista e l’operatore Rai che il 6 agosto entrarono in Russia al seguito delle truppe ucraine impegnate nell’invasione della regione russa di Kursk, siano ricercati dalle autorità russe, che ne hanno pure chiesto l’estradizione. Il Tribunale Leninskij di Kursk ha infatti emesso nei loro confronti un Russia e stampa: il mandato di cattura contro gli inviati Rai è una farsa. A Gaza, invece InsideOver. It.insideover.com - Russia e stampa: il mandato di cattura contro gli inviati Rai è una farsa. A Gaza, invece… Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Pare dunque che Stefania Battistini e Stefano Traini, la giornalista e l’operatore Rai che il 6 agosto entrarono inal seguito delle truppe ucraine impegnate nell’invasione della regione russa di Kursk, siano ricercati dalle autorità russe, che ne hanno pure chiesto l’estradizione. Il Tribunale Leninskij di Kursk ha infatti emesso nei loro confronti un: ildigliRai è una. A, invece InsideOver.

