Donnapop.it - Rocco Siffredi si mette a nudo completamente, mai come stavolta: così non l’avete mai visto

(Di martedì 8 ottobre 2024)si è messo a, ma questa volta non letteralmente: il noto pornodivo ha rilasciato un’intervista molto intima a Silvia Toffanin. Nello studio di Verissimo, l’attore di cinema hard ha raccontato la sua vita e la carriera nel mondo dell’intrattenimento per adulti. Proprio mentre si trovava a parlare della sua famiglia,– vicino a sua moglie Rosza Tassi – è scoppiato a piangere, non trattenendo più un forte dolore. Perché? Il noto pornodivo ha raccontato del peso che sente nei confronti dei suoi figli, che portano la “croce” a causa della carriera del padre. Parlando dei suoi due ragazzi,dichiarava: “Tutto quello che volevo si è realizzato, mi manca un po’ vedere il futuro dei miei figli. Vorrei vederli felici, in qualsiasi mondo. Il mio mondo però non è facile”.