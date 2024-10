Bergamonews.it - Roberto Cesa è il nuovo presidente delle Acli Provinciali di Bergamo

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 8 ottobre 2024). Lunedì 7 ottobre alle 20.45 durante la prima seduta del Consiglio provinciale composto da 40 membri,, referente dell’area lavoro e membro del consiglio di circolo di Dalmine, è stato elettodi. Il Consiglio provinciale ha eletto anche due vicepresidenti: Corrado Maffioletti, vicevicario, e Romana Gusmini, vice. In qualità di amministratore è stato confermato Maurizio Bergamini., 31 anni, è laureato in Economia presso l’Università di Tubinga e l’Università di Pavia, ha precedentemente lavorato come consulente fiscale presso PwC, dal gennaio 2020 lavora presso ledicome responsabile dell’area lavoro ed è membro del CdA di Fondazione ENAIP Lombardia. Condivide la vita con Irene e i piccoli Noemi e Samuele.