Previsioni meteo per Roma e l'Italia il 9 ottobre 2024 (Di martedì 8 ottobre 2024) Giornata stabile al Centro-Sud, piogge in arrivo al Nord. meteo Roma Le Previsioni meteo per Roma il 9 ottobre 2024 indicano una giornata caratterizzata da nuvolosità in transito, alternata a schiarite, senza fenomeni di rilievo. Anche in serata e nella notte, si manterrà la variabilità asciutta, con temperature comprese tra 16°C e 23°C. meteo Lazio Nel resto del Lazio, il tempo sarà simile, con nuvolosità irregolare e schiarite sia al mattino che nel pomeriggio. Non si prevedono cambiamenti significativi per la serata, quando il cielo rimarrà coperto ma senza piogge. meteo Italia A livello nazionale, la situazione sarà più dinamica al Nord. Al mattino, molte regioni settentrionali saranno interessate da una copertura nuvolosa con piogge su Liguria e Friuli.

