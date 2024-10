.com - Offerte Prime Day: Galaxy S24 Ultra solo 933€ entro il 13 ottobre

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sono iniziate leDay e con gli sconti e l’offerta di rimborso di 300€,S24da 512 GB costa, un’occasione da non perdere. Ricorda che leAmazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Philips Airfryer 3000 Serie L scontata del 54%Amazon: gli smartphone più convenienti Acquista su Amazon SamsungS24Smartphone AI, Caricatore incluso, Display 6.8” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Gray Versione italiana Prezzo scontato del 5%: 1.