Lavori all'acquedotto, interruzione dell'acqua a Sansepolcro (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuove acque ha previsto un intervento di manutenzione straordinaria all'acquedotto pubblico. Per questo motivo giovedì 10 ottobre dalle 9,30 alle 15,30 sarà sospesa l'erogazione idrica in alcune zone della cittadina. L'elenco delle strade comprende via XXV Aprile, nel tratto compreso tra via

