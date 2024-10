Ilfattoquotidiano.it - L’anomalo Nobel all’informatico Hinton. Premiato il dialogo tra biologia, fisica, psicologia e informatica

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) C’è un’anomalia – se così vogliamo chiamarla – nell’assegnazione quest’anno del premioper lase lo statunitense John Hopfield è un fisico, pur con studi e ambiti in discipline come le neuroscienze, le reti neurali e la, il britannico-canadese Geoffreyè un informatico (già vincitore del premio Turing). Del resto i due laureati con il prestigioso premio hanno una lunga carriera alimentata dalfra discipline diverse come la, la, lae l’e aperta a sviluppi straordinari, dei quali soprattuttoha intuito i possibili rischi, come quando nel 2023 si dimise da Google per poter parlare dei possibili pericoli dell’Intelligenza artificiale. Hoplield è nato negli Stati Uniti, a Chicago, nel 1933, da una coppia di fisici polacchi.