Kate Winslet tuta rossa e fascino senza tempo al Zurich Film Festival

(Di martedì 8 ottobre 2024)ha illuminato il tappeto rosso delcon una preche non passa mai inosservata. L’attrice britannica, famosa per la sua eleganza naturale e il suo talento straordinario, ha scelto un look che ha fatto parlare tutti: unaaderente che esaltava la sua figura. La sua apparizione, avvenuta in occasione della cerimonia di consegna del Golden Icon Award, ha confermato ancora una volta il suo status di iconanel mondo del cinema.: in look che lascia il segnoha catturato l’attenzione di tutti con unaaderente, caratterizzata da un taglio raffinato e moderno, con scollatura all’americana e pantaloni a gamba larga. Un outfit che sottolineava perfettamente la sua silhouette, abbinato a una cintura nera che enfatizzava la vita, regalando un tocco di classe e grinta.