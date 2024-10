I 100 della radio italiana celebrati con una storia che lega un bambino alla magia delle voci che arrivano da lontano (Di martedì 8 ottobre 2024) Questa sera alle 21.30 su Rai 1 va in onda Nato il 6 ottobre, docufilm scritto e diretto da Pupi Avati che ricostruisce la nascita della radio italiana, seguendone i primi passi in parallelo a quelli di un bambino, nato il giorno della prima trasmissione. Una serata evento su uno dei momenti che hanno segnato la storia dell’Italia moderna. Iodonna.it - I 100 della radio italiana celebrati con una storia che lega un bambino alla magia delle voci che arrivano da lontano Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Questa sera alle 21.30 su Rai 1 va in onda Nato il 6 ottobre, docufilm scritto e diretto da Pupi Avati che ricostruisce la nascita, seguendone i primi passi in parallelo a quelli di un, nato il giornoprima trasmissione. Una serata evento su uno dei momenti che hanno segnato ladell’Italia moderna.

