Era ricercato per spaccio di droga, trovato in un'abitazione nella vallata del Bidente: arrestato (Di martedì 8 ottobre 2024) E' finito indagato nell'ambito di un'operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Montecatini, venendo colpito da un ordine di carcerazione emesso il 28 giugno scorso dal giudice per le indagini preliminari di Pistoia. Il ricercato, un giovane cittadino nordafricano, è stato arrestato Forlitoday.it - Era ricercato per spaccio di droga, trovato in un'abitazione nella vallata del Bidente: arrestato Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) E' finito indagato nell'ambito di un'operazione antidei Carabinieri della Compagnia di Montecatini, venendo colpito da un ordine di carcerazione emesso il 28 giugno scorso dal giudice per le indagini preliminari di Pistoia. Il, un giovane cittadino nordafricano, è stato

Dalle truffe online allo spaccio - arrestato un 44enne ricercato - La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo ricercato in quanto colpito da provvedimento di carcerazione definitiva emesso dalla Procura della Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali. La Squadra Mobile di Caserta ha rintracciato a... (Casertanews.it)

Velletri. Spaccio di hashish ed eroina ad Aprilia - Anzio - Nettuno e Pomezia. Arrestate dalla Polizia 5 persone di origine africana. Ricercato un sesto componente della banda - S. Cronache Cittadine VELLETRI – Nel corso delle prime ore della mattinata del 13 Agosto, personale del Commissariato Distaccato di P. Ricercato un sesto componente della banda sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Arrestate dalla Polizia 5 persone di origine africana. di ... (Cronachecittadine.it)

Ricercato per spaccio - arrestato dalla polizia in Porta Nuova : è in carcere - BERGAMO. In azione in centro città gli agenti della Squadra mobile e delle Volanti, controlli anche nella zona delle stazioni. (Ecodibergamo.it)