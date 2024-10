Cina: funzionario, studiera’ nuove politiche per sostenere economia (Di martedì 8 ottobre 2024) Pechino, 08 ott – (Xinhua) – La Cina studiera’ tempestivamente nuove politiche per promuovere una crescita costante, un miglioramento strutturale e uno sviluppo sostenuto dell’economia, ha dichiarato oggi un funzionario del massimo organo di pianificazione economica del Paese. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) seguira’ da vicino i cambiamenti della situazione economica, valutera’ gli effetti dell’attuazione delle politiche e condurra’ ricerche preliminari su politiche di maggiore sostegno e sul mantenimento delle opzioni politiche, ha dichiarato Zheng Shanjie, a capo della NDRC, durante una conferenza stampa. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: funzionario, studiera’ nuove politiche per sostenere economia Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Pechino, 08 ott – (Xinhua) – Latempestivamenteper promuovere una crescita costante, un miglioramento strutturale e uno sviluppo sostenuto dell’, ha dichiarato oggi undel massimo organo di pianificazione economica del Paese. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) seguira’ da vicino i cambiamenti della situazione economica, valutera’ gli effetti dell’attuazione dellee condurra’ ricerche preliminari sudi maggiore sostegno e sul mantenimento delle opzioni, ha dichiarato Zheng Shanjie, a capo della NDRC, durante una conferenza stampa. (Xin) Agenzia Xinhua

Cina : ex funzionario ONU impressionato da turismo montano nel Guizhou - Guiyang, 28 set – (Xinhua) – Il Guizhou e’ un luogo straordinario non solo per il turismo montano, ma anche per il turismo culturale, ha affermato l’ex funzionario dell’ONU per il turismo Francesco Frangialli. Agenzia Xinhua. Frangialli ha partecipato a una conferenza sul turismo montano e gli ... (Romadailynews.it)

Cina : funzionario - porta grande contributo a svolta ecologica globale - In qualita’ di primo mercato mondiale e produttore di attrezzature per l’energia pulita, la Cina ha compiuto continui progressi nelle tecnologie dell’energia eolica e solare, ha osservato Pan, aggiungendo che il Paese dispone ora di una tecnologia eolica onshore a bassa velocita’ leader a ... (Romadailynews.it)

Cina : funzionario - sviluppo verde - a basse emissioni alimenta nuove opportunita’ - Pechino, 27 set – (Xinhua) – Lo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio della Cina presenta note positive e nuove opportunita’, ha dichiarato un funzionario dell’Amministrazione nazionale per l’energie. Dal 2020, la nuova capacita’ installata annualmente in Cina di ... (Romadailynews.it)