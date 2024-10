361magazine.com - Amici: il rimbrotto della prof. Cuccarini e della maestra Celentano agli allievi

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di martedì 8 ottobre 2024)daytime di martedì 8 ottobre: glistanno affrontando nuovi compiti. Tra reazioni e dubbi, questo pomeriggio su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime. Glicategoria canto ecategoria ballo si stanno impegnando sempre di più preparando e svolgendo i compiti assegnati daiin vistanuova puntata. Leggi anche Grande Fratello, Javier deluso: “Poteva dirmela questa cosa” Ecco cosa è emerso nel daytime Luk3 raggiunge la suaper commentare la performancepuntata: “Che è successo?”, Luk3 commenta: “Non so perché è andata così”. Lorella continua: “Ti ho visto spento, come se non ci fossi. Vorrei capire se c’è un problema, se c’è qualcosa ti turba. La cosa che mi preoccupa di più è vederti così passivo. Preferisco vederti che sei ansioso o troppo esuberante.