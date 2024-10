Un male terribile non lo auguro a nessuno Federico Fashion Style mai compleanno più amaro

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)ha compiuto 35 anni ma da quanto lascia intendere questo non è stato unfelice. Al secoloLauri, il parrucchiere delle vip può dirsi solo che fiero del suo lavoro e della notorietà acquisita in questi ultimi anni. Oltre ad aver inaugurato ‘saloni delle meraviglie’ in tutta Italia, si è imposto anche come volto della tv. Ma sul fronte vita privata va tutt’altro che bene. Proprio in occasione del suo, è tornato ad aggiornare i follower sugli ultimi accadimenti. E si è sfogato. È noto che da tempo i rapporti con la ex moglie Letizia Porcu, madre di sua figlia, sono turbolenti per via dei mancati accordi sulla gestione della loro Sophie e di questioni economiche. Leggi anche: “Sempre così”.