Un anno fa l’attacco del 7 ottobre | da Gaza al Libano com’è cambiato il conflitto in Medio Oriente

Sono passati 365 giorni dal 7 ottobre, da quando Hamas ha lanciato un massiccio attacco contro Israele, uccidendo circa 1200 persone e rapendo oltre 200 ostaggi. Fanpage.it ha intervistato Francesco Petronella, giornalista e analista ISPI, per analizzare il modo in cui si è evoluto il conflitto e capire come è cambiato il Medio Oriente: "La questione israelo-palestinese è sempre stata lì, aspettava solo che ce ne occupassimo".

