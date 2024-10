Le agevolazioni per i giovani: dalla prima casa ai trasporti, ecco quanto si può risparmiare (Di lunedì 7 ottobre 2024) Se si hanno meno di 36 anni, si possono avere diverse agevolazioni economiche: dai moduli alle app, ecco come muoversi al meglio Vanityfair.it - Le agevolazioni per i giovani: dalla prima casa ai trasporti, ecco quanto si può risparmiare Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Se si hanno meno di 36 anni, si possono avere diverseeconomiche: dai moduli alle app,come muoversi al meglio

Contributo affitti - domande al via dal 4 ottobre : ecco come ottenere le agevolazioni - A partire da domani, venerdì 4 ottobre, sarà possibile presentare le domande per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2024 (bonus affitto, ndr). Le richieste potranno essere presentate solamente online entro le 23.59 del 31 ottobre (questo il sito al... (Livornotoday.it)

Bonus : ecco tutte le agevolazioni di settembre - Sono numerosi gli incentivi statali per chi assume giovani al di sotto dei 35 anni ma anche donne e disabili e bonus riservati alle famiglie: ecco tutte le misure previste. (Ilgiornale.it)

Settembre al via con i bonus : ecco tutte le agevolazioni - Sono numerosi gli incentivi statali per chi assume giovani al di sotto dei 35 anni ma anche donne e disabili e bonus riservati alle famiglie: ecco tutte le misure previste. (Ilgiornale.it)